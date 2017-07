Gerusalemme, Israele toglie i metal detector dalla Spianata delle Moschee

Il governo israeliano, al posto dei metal detector, è intenzionato ad installare telecamere capaci di identificare i volti delle persone, ma questa è un'altra misura fortemente contestata dai palestinesi secondo i quali le telecamere "spiano anche sotto gli abiti, come negli aeroporti", a scapito del pudore dei fedeli islamici che si recano a pregare in quel luogo santo.



"Per i musulmani le telecamere non vanno bene", ha detto ad Al Jazeera Sheikh Najeh Bakirat, il direttore della moschea al-Aqsa, la più grande di Gerusalemme, che si trova su sulla Spianata delle Moschee, che gli ebrei chiamano "il Monte del Tempio".



Diplomatici israeliani rientrati sani e salvi da Amman - Intanto i diplomatici israeliani dell'ambasciata ad Amman, insieme con l'ambasciatore Einat Schlain, sono giunti sani e salvi in Israele poco prima delle 23:00 ora locale, le 22:00 in Italia. Con loro la guardia di sicurezza ferita domenica sera durante l'attacco alla sede diplomatica. "Stanno tutti bene", ha detto l'ufficio del premier, precisando che il loro ritorno "è stato reso possibile dall'ottima cooperazione in queste ultime 24 ore tra Israele e la Giordania".