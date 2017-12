Gerusalemme, Iran: "All'Onu sonoro no a minacce teppiste di Trump"

"Un sonoro e globale no all'intimidazione teppista del regime di Trump all'Onu". Così su Twitter il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, a proposito del voto all'Assemblea generale Onu sulla risoluzione per chiedere agli Usa di rivedere la decisione sullo status di Gerusalemme come capitale d'Israele. L'Iran ha votato a favore della risoluzione contro la decisione americana.