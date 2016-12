Gerusalemme,incendio in sede Ong

Un incendio è divampato in un palazzo di Gerusalemme che ospita tra gli altri uffici quello dell'Ong per i diritti umani Betselem. Lo riferiscono i media, secondo cui al momento non sono segnalate vittime. Betselem in queste settimane, insieme ad altre Ong di sinistra, è stata al centro di polemiche per l'annunciata legge appoggiata dal governo che chiede alle organizzazioni di mostrare "trasparenza" riguardo ai fondi che ricevono dall'Europa.