Gerusalemme, duplice attacco contro polizia: morta agente | Isis rivendica, è primo attacco in Israele

La dinamica dei due attacchi - I fatti sono avvenuti nella sera del terzo venerdì di Ramadan e all'inizio dello shabbat, il riposo ebraico. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia israeliana, nel primo assalto, quello alla Porta di Damasco, un palestinese ha accoltellato la poliziotta e poi è stato ucciso da altri agenti israeliani. Nel secondo attacco, quello di Via Suleiman, due aggressori hanno usato oltre ai coltelli un fucile rudimentale di tipo Carl Gustav che però si sarebbe inceppato impedendo un bilancio più grave. I due terroristi sono stati uccisi dal gruppo di agenti israeliani che avevano subito l'assalto.



2)#ISIS will likely use this attack as a trophy during Ramadan. To that point, ISIS supporters celebrating, posting pics of the "martyrs" pic.twitter.com/b26uSOYmdj