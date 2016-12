Gerusalemme, due attacchi in poche ore Feriti un agente e una donna

Secondo la ricostruzione della polizia, l'assalitore dell'agente, un palestinese di 38 anni della Cisgiordania, si aggirava nella zona e "non appena ha visto due poliziotti di pattuglia ha estratto il coltello ed ha assalito uno di loro al grido di 'Allah u Akbar' colpendo uno dei due al collo". I poliziotti hanno reagito sparando e uccidendo l'aggressore.



Donna accoltellata, fermato adolescente - La polizia ha arrestato un adolescente palestinese che "ha ammesso di essere stati coinvolto nell'episodio". Due altri palestinesi, trovati nelle vicinanze, sono stati fermati per accertamenti. La donna accoltellata è una cittadina delle Filippine, di circa 30 anni e non è ancora noto se fosse in Israele per turismo o per lavoro. E' stata ricoverata in un ospedale di Gerusalemme in condizioni medie.