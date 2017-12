Gerusalemme: dopo razzi da Gaza, Israele colpisce Hamas

Dopo il lancio domenica sera da Gaza di razzi nel sud di Israele, questa notte l'aviazione dello Stato ebraico ha attaccato "sei obiettivi di Hamas nel nord della Striscia, compresi un campo di addestramento e infrastrutture del terrorismo". Lo ha riferito un portavoce militare, sottolineando che "Hamas è la sola responsabile per la situazione a Gaza. L'esercito - ha aggiunto - non consentirà che ci sia alcun danno per i cittadini di Israele".