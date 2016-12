19 ottobre 2015 Gerusalemme, dopo le critiche Netanyahu blocca il posizionamento di altre barriere Stop ai muri removibili tra un rione arabo e uno ebraico per impedire lanci di sassi e molotov. Spianata delle Moschee, convocato lʼambasciatore francese

Il premier Benjamin Netanyahu ha ordinato lo stop al posizionamento di altre barriere rimovibili a Gerusalemme come quella eretta tra un rione arabo e uno ebraico. Lo scrive Times of Israel spiegando che la decisione è arrivata dopo le numerose critiche alla barriera come una divisione de facto dell'unità della città.

Domenica la polizia aveva eretto una barriera difensiva di cemento tra il quartiere arabo di Jabel Mukaber e quello adiacente ebraico di Armon HaNatziv per impedire lanci di sassi e molotov.



E, mentre la tensione resta altissima, con la morte di un eritreo che, scambiato per assalitore, era stato colpito dalla polizia e poi picchiato da alcuni israeliani, sale a tre il numero delle vittime dell'ultimo attentato. Gli altri sono l'attentatore, un beduino 21enne del Neghev, e un soldato israeliano di 19 anni.



Spianata delle Moschee, Israele convoca ambasciatore francese - Intanto il ministero degli Affari esteri israeliano ha convocato l'ambasciatore francese in Israele Patrick Maisonnave in quello che è stato definito un "confronto aspro" dopo la proposta francese di osservatori internazionali sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme.