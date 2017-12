Gerusalemme, Cnn: riposizionate alcune truppe statunitensi

In attesa dell'annuncio del presidente Donald Trump del riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele e dell'indicazione di voler spostare nella città da Tel Aviv l'ambasciata americana, un piccolo gruppo di truppe Usa è stato riposizionato. L'obiettivo è quello di essere più vicino a Paesi che presentano timori di disordini. Si tratterebbe principalmente di Marine solitamente impiegati per la sicurezza di ambasciate Usa.