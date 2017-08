Gerusalemme: Città Vecchia chiusa a chi ha meno di 50 anni

La polizia di Gerusalemme ha adottato misure di emergenza per prevenire disordini durante la preghiera del venerdì. In particolare, ha reso noto una portavoce, l'ingresso in Città Vecchia e alla Spianata delle moschee sarà limitato ai musulmani di età superiore ai 50 anni, mentre per le donne non ci sono limitazioni. "Sappiamo - ha precisato - che elementi estremisti vogliono infrangere l'ordine pubblico ricorrendo a violenze".