Gerusalemme capitale, sindaco Nazareth cancella cerimonie di Natale

Il sindaco di Nazareth, nel nord di Israele, Ali Salam, ha deciso di cancellare le celebrazioni per le feste natalizie, ad eccezione di quella per l'illuminazione dell'albero di Natale e la tradizionale marcia annuale. Salam, musulmano, ha motivato la decisione, secondo l'agenzia ufficiale palestinese Wafa, per protesta "contro l'annuncio di Donald Trump su Gerusalemme capitale".