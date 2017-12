Gerusalemme capitale, scontro tra Macron e Netanyahu: "Fai qualcosa per i palestinesi"

La decisione degli Usa di riconoscere Gerusalemme come capitale d'Israele può essere un'occasione per riaprire i negoziati di pace. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu nel corso di una conferenza stampa a Parigi con Emmanuel Macron. Secca la replica del presidente francese: "La decisione di Trump è contraria al diritto internazionale e pericolosa per la pace. L'unica soluzione è l'istituzione di due Stati che vivano in pace".