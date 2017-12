Gerusalemme capitale, scontri tra manifestanti palestinesi e militari israeliani: almeno 114 feriti

Dopo la decisione di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme capitale dello Stato ebraico , scontri tra dimostranti palestinesi e reparti militari israeliani in Cisgiordania, a Gerusalemme est e lungo la linea di demarcazione con Gaza. Almeno 114 persone sono rimaste ferite perché colpite con armi da fuoco, intossicate da gas lacrimogeni o contusi da proiettili rivestiti di gomma.

Caso Gerusalemme, scontri e feriti a Gaza e in Cisgiordania Afp 1 di 21 Afp 2 di 21 Afp 3 di 21 Afp 4 di 21 Afp 5 di 21 Afp 6 di 21 Afp 7 di 21 Afp 8 di 21 Afp 9 di 21 Afp 10 di 21 Italy Photo Press 11 di 21 Italy Photo Press 12 di 21 Italy Photo Press 13 di 21 Italy Photo Press 14 di 21 Italy Photo Press 15 di 21 Italy Photo Press 16 di 21 Italy Photo Press 17 di 21 Italy Photo Press 18 di 21 Italy Photo Press 19 di 21 Italy Photo Press 20 di 21 Italy Photo Press 21 di 21 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Gli scontri sono stati registrati in particolare a Betlemme, Hebron e Ramallah. Secondo la Mezzaluna rossa ci sarebbero almeno 60 feriti: 12 persone sono state ferite da armi da fuoco, 13 sono rimaste contuse da proiettili rivestiti di gomma e altre 32 sono state intossicate da gas lacrimogeni.



Principale obiettivo di queste manifestazioni di protesta è il presidente americano Donald Trump. A Gaza sono stati bruciati poster con la sua immagine. A Betlemme un suo grande ritratto, un graffito dipinto di recente su un muro della Barriera di sicurezza, è stato cancellato con la vernice nera. A Nablus i dimostranti hanno portato in piazza un fantoccio che aveva il volto di Trump e gli hanno dato fuoco. Sul web circola da mercoledì anche un fotomontaggio che mostra Trump steso sanguinante a terra, con i fori di proiettili in testa e al petto.