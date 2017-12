Gerusalemme capitale, razzi da Gaza: Israele risponde al fuoco

Non si placa la tensione in Medio Oriente, salita alle stelle dopo la decisione degli Stati Uniti di riconoscere Gerusalemme come capitale d'Israele. Un razzo è stato lanciato da Gaza verso lo Stato Ebraico, il quale ha risposto sparando colpi di artiglieria verso la zona della Striscia. L'aviazione israeliana ha inoltre colpito postazioni di Hamas. "Israele considera Hamas responsabile per ogni attacco da Gaza", ha detto un portavoce militare.