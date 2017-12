Gerusalemme capitale, pressing su Trump: decisione potrebbe slittare

La decisione di Donald Trump su Gerusalemme capitale potrebbe slittare. Lo scrive la Cnn citando fonti dell'amministrazione Usa. A provocare un rinvio rispetto ai tempi previsti sarebbe la discussione apertasi all'interno della Casa Bianca in seguito alle pressioni degli alleati, dalle cancellerie europee a quelle dei paesi arabi. In particolare si starebbe valutando come controbilanciare la decisione tenendo conto anche dei palestinesi.