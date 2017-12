Gerusalemme capitale, Parolin: sbagliato agire in via unilaterale

Su Gerusalemme "la posizione della Santa Sede rimane quella di sempre, e cioè quella per cui non sono le decisioni unilaterali che serviranno a creare le condizioni per raggiungere una pace stabile in quel territorio e in Terra Santa". Lo afferma il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin. "Quindi ancora una volta - ha aggiunto - noi come metodo chiediamo quello di un negoziato diretto".