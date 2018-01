Gerusalemme capitale, Olp: non cederemo al ricatto di Trump

I palestinesi "non si faranno ricattare da Donald Trump": lo ha affermato la dirigente dell'Olp (Organizzazione per la liberazione della Palestina), Hanan Ashrawi. Riconoscendo Gerusalemme come capitale di Israele, il presidente americano "ha distrutto con un colpo solo le fondamenta della pace e ha sabotato il nostro impegno per la libertà e la giustizia". Martedì il tycoon aveva inoltre minacciato di tagliare gli aiuti finanziari ai palestinesi.