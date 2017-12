Gerusalemme capitale, Netanyahu: "Europei seguano gli Usa"

"Anche se ancora non abbiamo un accordo, questo è quello che credo accadrà in futuro: la maggior parte dei Paesi europei sposterà le proprie ambasciate a Gerusalemme , riconoscendola come capitale di Israele , e si impegnerà con forza, con noi, per sicurezza, pace e prosperità". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu , a Bruxelles per partecipare ad una colazione informale con i ministri degli Esteri Ue.

"I palestinesi riconoscano Gerusalemme capitale" - "Per tremila anni Gerusalemme è stata la capitale degli ebrei, dai tempi di re Davide. Noi non abbiamo mai perso il collegamento alla nostra storia. "I palestinesi riconoscano lo stato ebraico e che Gerusalemme ne è la capitale".



"La pace è basata sul riconoscimento della realtà" - "Gerusalemme è stata la capitale di Israele per gli ultimi settanta anni - ha proseguito il premier -. Quanto il presidente Trump ha fatto, è mettere i fatti sul tavolo. La pace è basata sul riconoscimento della realtà. Ora c'è uno sforzo dell'amministrazione Usa di portare avanti una nuova proposta di pace. Penso che dovremmo dare un'opportunità alla pace. Guardare ciò che viene presentato e vedere se si può andare avanti".



Federica Mogherini condanna "qualsiasi attacco agli ebrei" - "Condanno nel modo più forte possibile tutti gli attacchi agli ebrei, in qualsiasi parte del mondo, incluso in Europa, e in Israele e verso i cittadini israeliani. Un aumento della violenza incendierebbe la regione e sarebbe un regalo agli estremisti e a quanti sono contrari a pace, sicurezza e vivere insieme". Lo ha detto L'Alto rappresentante Ue, Federica Mogherini, in una dichiarazione congiunta a Bruxelles con Netanyahu. Federica Mogherini ribadisce inoltre la volontà di "rispettare lo status internazionale di Gerusalemme".