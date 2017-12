Gerusalemme capitale, Netanyahu da Macron: Parigi boccia Trump

La Francia "disapprova la decisione degli Usa di riconoscere Gerusalemme come capitale d'Israele e di trasferire l'ambasciata di Tel Aviv a Gerusalemme". Lo ribadisce la presidenza francese in un comunicato mentre è in corso la riunione bilaterale all'Eliseo tra Emmanuel Macron e il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Nella nota si evoca anche la necessità che Gerusalemme diventi "la capitale di due Stati, Israele e Palestina".