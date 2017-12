Gerusalemme capitale, lanciati due razzi da Gaza verso Israele

Sale la tensione in Medio Oriente dopo la decisione degli Stati Uniti di riconoscere Gerusalemme come capitale d'Israele. Due razzi sono stati lanciati da Gaza verso lo Stato Ebraico: il primo è stato intercettato dal sistema di difesa Iron Dome, mentre al momento non è noto dove sia caduto il secondo. Intanto salgono ad almeno 767 i dimostranti feriti negli scontri con l'esercito israeliano. Lo riferisce la Mezzaluna Rossa palestinese.