Gerusalemme capitale,esercito Israele invia rinforzi in Cisgiordania

L'esercito israeliano ha annunciato il rafforzamento delle proprie postazioni nella Cisgiordania occupata, all'indomani della decisione del presidente americano Donald Trump di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele. Le forze armate hanno messo in stato di allerta "anche altre unità - ha spiegato il portavoce militare - per far fronte a possibili sviluppi" legati alle proteste palestinesi.