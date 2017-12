Gerusalemme capitale, capo Hezbollah libanese fa appello a Intifada

Un appello per una "terza Intifada" nei territori palestinesi è stato lanciato dal capo del movimento sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, durante una manifestazione nel sud di Beirut. Nasrallah ha ribadito la posizione già espressa all'indomani della decisione del presidente americano Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele ma non ha fatto cenno a eventuali azioni aggressive da parte delle sue milizie.