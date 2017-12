Gerusalemme capitale, ambasciatrice Usa: "Onu irresponsabile"

L'ambasciatrice americana alle Nazion Unite, Nikki Haley, ha ringraziato su Twitter quei Paesi che "non hanno ceduto ai modi irresponsabili dell'Onu" votando contro la risoluzione in cui si chiedeva che gli Stati Uniti rivedessero la propria posizione circa il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele. La diplomatica ha quindi elencato gli Stati "amici" che si sono astenuti o hanno votato contro la mozione.