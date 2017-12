Gerusalemme capitale, 217 feriti in Cisgiordania e 15 a Gaza

Ad ora sono 217 i palestinesi feriti negli scontri in Cisgiordania con l'esercito israeliano e altri 15 nella Striscia di Gaza. Lo riportano fonti palestinesi che citano la Mezzaluna Rossa. Dei 217 feriti, 162 sono stati intossicati da gas lacrimogeni, 45 contusi da proiettili rivestiti di gomma, sette colpiti da colpi di arma da fuoco e altri tre feriti in maniera diversa. Fra i feriti di Gaza due versano in condizioni gravi.