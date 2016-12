5 novembre 2014 Gerusalemme, auto guidata da un uomo di Hamas investe pedoni: un morto e 10 feriti L'attentato è avvenuto nel rione Sheikh Jarrah. In precedenza due manifestanti palestinesi erano rimasti feriti durante gli scontri sulla Spianata delle Mosche Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:04 - Un morto e una decina di feriti: è questo il bilancio dell'attentato avvenuto nel rione Sheikh Jarrah di Gerusalemme Est, dove alcuni passanti sono stati travolti da un'auto guidata da un uomo di Hamas. L'attentatore, palestinese, è stato ucciso dalla polizia. In precedenza sulla Spianata delle Moschee decine di manifestanti palestinesi a volto coperto hanno lanciato pietre e petardi contro gli agenti di polizia.

Chiusa e poi riaperta la Spianata delle Moschee - Le forze dell'ordine hanno risposto con il lancio di gas lacrimogeni. Due manifestanti sono rimasti feriti. Secondo i media, gli scontri sono avvenuti quando un gruppo di attivisti ebrei è voluto entrare nella Spianata per pregare per la salute del rabbino Yehuda Glick, ferito da un presunto attentatore palestinese.



Attentato a Gerusalemme - L'attentato avvenuto a Gerusalemme Est si è svolto in due tempi: nel primo il palestinese ha travolto passanti accanto ad una fermata del tram ai margini di un rione di ebrei ortodossi. Poi è entrato nel quartiere di Sheik Jarrah, zona mista della città, ed ha investito altri israeliani. Infine è sceso dall'auto ed ha percosso le persone con una sbarra di ferro. A questo punto è stato colpito a morte dalla polizia.



Hamas rivendica - Da Gaza l'organizzazione islamica di Hamas, tramite la sua tv, ha fatto sapere di salutare "chi oggi si è immolato per difendere la Moschea di Al Aqsa" ed ha incitato "a prenderne esempio".