Gerusalemme, attentato alla metropolitana leggera: morti i due israeliani feriti nella sparatoria

E' salito a due vittime e un ferito il bilancio della sparatoria vicino a una stazione di polizia, a una fermata della metropolitana di Gerusalemme. Due persone che erano considerate "in gravi condizioni" sono poi morte in ospedale: si tratta di un uomo e di una donna anziana. Anche l'autore della sparatoria è stato ucciso dagli agenti, che lo hanno raggiunto dopo un inseguimento.

Secondo quanto riferito dalla polizia, un terrorista ha guidato la sua auto fino a un incrocio vicino al quartier generale della polizia, alla fermata di Ammunition Hill, a Gerusalemme Est, e ha aperto il fuoco contro i passanti. Due donne e un agente sono rimasti colpiti.



Il terrorista, si legge nella nota della polizia poi diffusa dalla stampa israeliana, si è poi dato alla fuga in direzione della Tomba di Samuel.



Inseguito dalle forze di sicurezza, è stato ucciso dagli agenti in moto. Secondo le ultime informazioni l'aggressore era un palestinese.



Il messaggio dell'attentatore: "Fate come me" - Un messaggio di implicito addio registrato da Misbah Abu Sbeih, l'uomo indicato dai media palestinesi come l'autore dell'attentato di Gerusalemme, è stato trasmesso a Gaza dalla emittente di Hamas, la tv al-Aqsa. L'uomo conferma di essere un attivista del Morabitun, un gruppo islamico legato alla massima fedeltà nei confronti di Gerusalemme e della Moschea al-Aqsa, ed esorta tutti i fedeli musulmani a seguire il suo esempio.