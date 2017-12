Gerusalemme: anche papa copto rifiuta incontro vicepresidente Pence

Anche il papa copto Tawadros II non incontrerà il vicepresidente americano, Mike Pence, durante il viaggio di quest'ultimo in Medio Oriente. Lo ha reso noto la Chiesa cristiana copta egiziana in un comunicato, nel quale si afferma che la decisione di Trump su Gerusalemme "non ha preso in considerazione i sentimenti di milioni di arabi". Venerdì era arrivato il "no" del grande imam della moschea di Al Azhar.