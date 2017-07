Gerusalemme, allerta elevata per la riapertura della Spianata delle Moschee

Gerusalemme, controlli alla riapertura della Spianata delle Moschee 1 di 7 Afp Afp Gerusalemme, controlli alla riapertura della Spianata delle Moschee Allerta massima alla riapertura della Spianata delle Moschee, dopo l'attentato costato la vita a due agenti di polizia. Installati metal detector e telecamere ai varchi d'accesso. Controlli capillari quindi nell'area della Città Vecchia, sotto sorveglianza da parte dell'esercito di frontiera israeliana. 2 di 7 Afp Afp Gerusalemme, controlli alla riapertura della Spianata delle Moschee Allerta massima alla riapertura della Spianata delle Moschee, dopo l'attentato costato la vita a due agenti di polizia. Installati metal detector e telecamere ai varchi d'accesso. Controlli capillari quindi nell'area della Città Vecchia, sotto sorveglianza da parte dell'esercito di frontiera israeliana. 3 di 7 Afp Afp Gerusalemme, controlli alla riapertura della Spianata delle Moschee Allerta massima alla riapertura della Spianata delle Moschee, dopo l'attentato costato la vita a due agenti di polizia. Installati metal detector e telecamere ai varchi d'accesso. Controlli capillari quindi nell'area della Città Vecchia, sotto sorveglianza da parte dell'esercito di frontiera israeliana. 4 di 7 Afp Afp Gerusalemme, controlli alla riapertura della Spianata delle Moschee Allerta massima alla riapertura della Spianata delle Moschee, dopo l'attentato costato la vita a due agenti di polizia. Installati metal detector e telecamere ai varchi d'accesso. Controlli capillari quindi nell'area della Città Vecchia, sotto sorveglianza da parte dell'esercito di frontiera israeliana. 5 di 7 Afp Afp Gerusalemme, controlli alla riapertura della Spianata delle Moschee Allerta massima alla riapertura della Spianata delle Moschee, dopo l'attentato costato la vita a due agenti di polizia. Installati metal detector e telecamere ai varchi d'accesso. Controlli capillari quindi nell'area della Città Vecchia, sotto sorveglianza da parte dell'esercito di frontiera israeliana. 6 di 7 Afp Afp Gerusalemme, controlli alla riapertura della Spianata delle Moschee Allerta massima alla riapertura della Spianata delle Moschee, dopo l'attentato costato la vita a due agenti di polizia. Installati metal detector e telecamere ai varchi d'accesso. Controlli capillari quindi nell'area della Città Vecchia, sotto sorveglianza da parte dell'esercito di frontiera israeliana. 7 di 7 Afp Afp Gerusalemme, controlli alla riapertura della Spianata delle Moschee Allerta massima alla riapertura della Spianata delle Moschee, dopo l'attentato costato la vita a due agenti di polizia. Installati metal detector e telecamere ai varchi d'accesso. Controlli capillari quindi nell'area della Città Vecchia, sotto sorveglianza da parte dell'esercito di frontiera israeliana. leggi dopo slideshow ingrandisci

Sabato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in una telefonata con re Abdallah di Giordania, ha comunque assicurato che lo status quo all'interno della Spianata non sarà alterato.



Perquisizioni e otto arresti - Intanto la polizia ha arrestato otto persone a Um el-Fahem, la città da cui provenivano i tre assalitori. Lo ha detto il comandante della polizia israeliana Yoram Halevy, aggiungendo che nel corso delle perquisizioni sono stati scoperte "decine di coltelli, fionde, mazze, materiale propagandistico di incitamento, binocoli e petardi, ma non munizioni".



Nel frattempo resta elevata la tensione anche in Cisgiordania, dove un palestinese ricercato dall'esercito è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco, avvenuto nella notte nel villaggio di Nebi Saleh. Secondo il portavoce militare, sabato l'uomo aveva sparato due volte: contro una postazione militare e contro un veicolo in transito. In questo episodio era rimasto accidentalmente ferito un automobilista palestinese.