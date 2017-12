Gerusalemme, Abu Mazen: Usa rinunciano a ruolo di mediatori di pace

"La decisione odierna di Trump equivale ad una rinuncia da parte degli Stati Uniti al ruolo di mediatori di pace". Lo ha detto il presidente palestinese Abu Mazen in un discorso alla Nazione. Secondo Abu Mazen il discorso in cui il presidente Usa ha detto che è arrivato il momento di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele è in contrasto con le risoluzioni internazionali sulla città.