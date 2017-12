Gerusalemme, Abu Mazen non incontrerà il vicepresidente Usa Pence

Il presidente palestinese Abu Mazen non incontrerà il vicepresidente americano Mike Pence nel corso del viaggio di quest'ultimo in Medio Oriente. La decisione è stata presa dopo che il presidente Donald Trump ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele. Lo ha confermato il consigliere diplomatico di Abu Mazen, Majdi Khaldi, affermando che "gli Usa hanno superato le linee rosse" su Gerusalemme.