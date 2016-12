Germanwings, parlano i genitori di Lubitz: "Nostro figlio ragazzo speciale"

Come ci si poteva aspettare le dichiarazioni hanno scatenato rabbia e sdegno nei familiari delle 149 vittime. "Possiamo vedere i nostri bambini solo sulle loro tombe. Tuttavia, nella nota di ringraziamento dalla famiglia Lubitz, Andreas è descritto come una persona di valore. La nostra rabbia non può essere espressa a parole in questo momento", dice un genitore di una delle vittime.



Difficile per loro dimenticare quei momenti in alta quota, quando Andreas si chiuse nella cabina di pilotaggio e diresse l'aeromobile contro una montagna. L'unica certezza è che anche i parenti del pilota sono vittime di questa tragedia. Intanto sono confermati i rapporti ospedalieri che raccomandavano il ricovero del colpevole per gravi disturbi psichici. "Quell'uomo doveva essere fermato" è il commento unanime.