Germanwings,familiari vittime citano in giudizio scuola volo di Lubitz

Circa 80 familiari delle vittime del disastro aereo di Germanwings hanno citato in giudizio una scuola di volo in Arizona di proprietà del gruppo Lufthansa, nella quale venne addestrato Andreas Lubitz, il copilota che fece intenzionalmente schiantare l'aereo sulle Alpi francesi. Il tribunale interessato è quello di Phoenix. In ballo ci sono risarcimenti per un valore di diversi milioni.