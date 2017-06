Germania, volo evacuato a Stoccarda per allarme attentato dopo lite

Un aereo di linea è stato evacuato all'aeroporto di Stoccarda, in Germania, in seguito alla lite fra due passeggeri. E' accaduto a bordo di un volo della Bulgaria Air, con 180 posti, diretto a Varna. Uno dei due protagonisti della lite ha dichiarato che l'altro aveva intenzione di far esplodere un ordigno. La minaccia ha spinto il comandante del volo a far scendere dall'aereo tutti i passeggeri e l'equipaggio.