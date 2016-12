Germania, vietata la pubblicità del preservativo magico: ingannevole

Il giudice Johanna Brueckner-Hofmann, accogliendo il ricorso presentato da un'azienda del settore di Colonia contro Einhorn, ha spiegato che "L'indicazione sulla scatola trae in inganno, per questo abbiamo vietato il suo utilizzo". Brueckner-Hofmann, per spiegare la sentanza, ha aggiunto che i preservativi sono prodotti medici e le indicazioni riportate sulla confezione sono soggette a prescrizioni "molto rigorose".



Ma il 32enne Philip Siefer, titolare della start-up berlinese, non si è dato per vinto e ha già annunciato il ricorso in appello. Il suo avvocato sostiene che l'indicazione è volontariamente scherzosa e satirica, che il prodotto si indirizza a una clientela giovane e consapevole e che il molteplice utilizzo del preservativo è "comunque escluso" in altre parti della confezione.



Sul sito online di Einhorn, intanto, è cambiato lo slogan della pubblicità del cosiddetto "pacchetto orgasmo", offerto a prezzo scontato. La frase che lo descrive è: "Conosciuto nelle aule giudiziarie".