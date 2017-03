Germania, uomo con accetta aggredisce passanti a Duesseldorf

Nella stazione centrale di Duesseldorf, in Germania, un uomo armato di accetta ha aggredito alcuni passanti. Almeno cinque persone sono rimaste ferite. L'aggressore e un suo complice sono stati fermati dalla polizia. Ma altri due sospetti sono in fuga, stando alle forze dell'ordine locali. Per sicurezza è stata disposta l'evacuazione della stazione.