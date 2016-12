Germania, uomo armato si barrica in un cinema: ucciso nel blitz della polizia, nessun ferito tra gli spettatori

Germania, teste di cuoio pronte a irrompere nel cinema 1 di 7 Ansa Ansa Germania, teste di cuoio pronte a irrompere nel cinema 2 di 7 Ansa Ansa Germania, teste di cuoio pronte a irrompere nel cinema 3 di 7 Ansa Ansa Germania, teste di cuoio pronte a irrompere nel cinema 4 di 7 Ansa Ansa Germania, teste di cuoio pronte a irrompere nel cinema 5 di 7 Ansa Ansa Germania, teste di cuoio pronte a irrompere nel cinema 6 di 7 Ansa Ansa Germania, teste di cuoio pronte a irrompere nel cinema 7 di 7 Ansa Ansa Germania, teste di cuoio pronte a irrompere nel cinema leggi dopo slideshow ingrandisci

L'uomo, mascherato e munito di fucile, si era barricato all'interno della struttura. Gli inquirenti sono al lavoro per identificarlo e chiarire il movente. Esclusa la matrice terroristica: si tratterebbe, secondo l'agenzia DPA che cita fonti dei servizi di sicurezza, dell'azione di un uomo solo e squilibrato. E c'è anche l'ipotesi che l'arma fosse finta e che i colpi sparati fossero a salve, ma al momento la versione non ha trovato conferme.



Tutto è avvenuto all'interno del cinema Kinopolis, nel centro commerciale "Rhein-Neckar zentrum". Si tratta di un locale abbastanza frequentato. In sala si proiettava la prima di "The neon demon", con Keanu Reeves.