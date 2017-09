Germania, spray irritante in aeroporto a Francoforte: 6 feriti lievi

Diversi passeggeri al Terminal 1 dell'aeroporto di Francoforte, in Germania, hanno lamentato irritazioni oculari e alle vie respiratorie. Potrebbe essere stato spruzzato spray al peperoncino o altro gas irritante. In sei sono rimasti leggermente feriti. Un portavoce della polizia federale ha dichiarato: "Stiamo indagando ma in ogni caso non partiamo dal presupposto che ci sia stata una rilevante volontà criminale dolosa dietro quanto avvenuto".