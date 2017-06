Germania, spari in metrò a Monaco: diversi feriti, grave agente

Cinque persone sono rimaste ferite in una sparatoria nella stazione della metropolitana di Unterfoehring a Monaco di Baviera, in Germania, durante un controllo. Tra i feriti la più grave è una poliziotta, colpita alla testa; ferito anche l'aggressore, che è stato arrestato, e tre passeggeri. Secondo le forze dell'ordine, che hanno evacuato la zona, non si tratta di terrorismo e ora la situazione è sotto controllo.