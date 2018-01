Germania, spari in autostrada contro calciatore turco Naki

Grande paura per il giocatore di calcio turco-tedesco Deniz Naki, sfuggito nella notte a un attentato in Germania. Mentre era in viaggio in autostrada è stato affiancato da un'altra auto dalla quale è stato aperto il fuoco. Due proiettili hanno colpito il Suv del calciatore, rimasto illeso. Naki, che gioca nella squadra curda Amed SK, si è in passato espresso contro il presidente Erdogan ed è considerato da molti turchi come un nemico dello Stato.