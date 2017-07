30 luglio 2017 20:25 Germania, sparatoria in un night club: due morti e quattro feriti | Lite tra il killer e lo staff Lʼaggressore, ferito gravemente dalla polizia che lʼha intercettato fuori dal locale, è morto poco dopo in ospedale

Sparatoria a Costanza, in Germania, in un night club. Il bilancio è di due morti e quattro feriti. Uno dei due rimasti uccisi è lo stesso aggressore che ha aperto il fuoco, intercettato dalla polizia fuori dal locale. A sparare è stato un 34enne di origine irachena. Secondo gli inquirenti non siamo di fronte a un attacco terroristico: il killer prima della sparatoria avrebbe avuto un litigio con lo staff del locale.

E' stata quindi una lite fra l'assalitore e il personale della discoteca a far scaturire la sparatoria al "Grey club" di Costanza. Fin dall'inizio procura e ministero dell'Interno del Baden-Württemberg avevano escluso la pista terroristica, sottolineando che alla base dell'aggressione c'erano sicuramente motivi privati. La vittima è un buttafuori del locale.



L'assalitore, un curdo-iracheno di 34 anni, era il genero del proprietario del locale: aveva lasciato la discoteca visibilmente alterato dopo una lite; è andato a casa a prendere un'arma, un fucile mitragliatore M16, e, una volta tornato, ha ucciso il buttafuori e ha sparato un intero caricatore dentro la discoteca in modo casuale, ferendo tre persone. Poi ha provato a fuggire, ma è stato individuato dalla polizia, con cui è scoppiato uno scontro a fuoco davanti al locale: l'uomo è rimasto ferito ed è morto poco dopo in ospedale; anche un agente è rimasto ferito.