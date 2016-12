Germania, sparatoria a Dueren: un morto e un ferito. Sospetto barricato con ostaggi

Un uomo ha aperto il fuoco in un negozio di parrucchiere, uccidendo una persona e ferendone gravemente un'altra. Si è poi barricato in un appartamento prendendo alcuni ostaggi. E' successo a Dueren, nell'ovest della Germania. Sul posto sono giunti gli uomini del commando per gli interventi speciali della polizia. "Non abbiamo alcun contatto con lui e non siamo a conoscenza di sue eventuali richieste", ha spiegato il portavoce delle forze dell'ordine.