Germania, sindaco Ansbach: esplosione causata da bomba

L'esplosione ad Ansbach, in cui è morta almeno una persona e altre undici sono rimaste ferite, è stata causata da un ordigno e non da una fuga di gas, come era stato inizialmente riportato dai media tedeschi. Lo ha detto il sindaco della città, non lontana da Norinberga, Carda Seidel. Il ministero dell'Interno bavarese parla di un possibile attentato. "Al momento supponiamo che non sia un incidente", ha reso noto un portavoce.