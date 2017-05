Germania, seggi aperti per voto-chiave in Nord Reno-Westfalia

Seggi aperti in Germania per le elezioni legislative dello Stato del Nord Reno-Weftalia, un voto locale che però è fondamentale per prevedere l'esito delle politiche di settembre. La regione, che include città come Colonia e Dusseldorf e il bacino industriale della Ruhr, è tradizionalmente una roccaforte dei socialdemocratici, e l'esito del voto potrà dare indicazioni sulle possibilità del socialdemocratico Martin Schulz di battere Angela Merkel.