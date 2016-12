In Germania un'esplosione in una fabbrica di prodotti chimici a Pirna, nel Land della Sassonia, ha causato la morte di una persona e il ferimento grave di altre quattro. E' quanto ha reso noto la polizia locale, secondo cui l'incidente è stato causato dallo scoppio di una caldaia. I vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per spegnere l'incendio.