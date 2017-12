Germania, scontro tra un treno merci e uno passeggeri: almeno 50 feriti

Incidente ferroviario in Germania , nel Nordreno-Westfalia. In uno scontro fra un treno merci e un treno passeggeri, secondo fonti della polizia, sarebbero rimaste ferite almeno 50 persone. L'incidente è avvenuto a Meerbusch Osterath. Sul posto ci sono vigili del fuoco e soccorritori.

Il salvataggio dei feriti, a bordo del treno che in serata ha subito un incidente, in Germania, si sta rivelando complicato a causa della caduta di alcuni cavi elettrici. Lo scrive la "Bild on line". Secondo i media tedeschi a bordo del convoglio c'erano 150 passeggeri, ma il bilancio dei feriti per ora è rimasto fermo a circa 50.



L'impatto, nei pressi della stazione di Meersbusch-Osterath, sarebbe avvenuto fra un treno della National Express, che procedeva sulla tratta fra Colonia e Krefeld, e un treno merci delle Deutsche Bahn che avrebbe intralciato all'improvviso sul binario la corsa del primo.