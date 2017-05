Germania, scontri al corteo di estrema destra: almeno 100 arresti

Almeno 100 persone sono finite in manette durante una manifestazione organizzata ad Apolda, a sudovest di Lipsia, in Germania, da alcuni dimostranti di estrema destra. Il corteo è degenerato in scontri con la polizia bersagliata dai facinorosi che hanno lanciato pietre e petardi. La manifestazione si è tenuta mentre migliaia di militanti di estrema sinistra sfilavano in un corteo a Berlino.