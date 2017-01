Germania, Schulz sfida la Merkel: "Obiettivo Spd in testa e io cancelliere"

"L'Spd partecipa alle elezioni del 2017 per diventare la prima forza politica del Paese. E io corro per diventare cancelliere federale". Lo ha detto Martin Schulz nel suo primo discorso da candidato alla guida della Germania per il partito socialdemocratico tedesco, in un intervento alla Willy Brandt Haus.

L'ex presidente del Parlamento europeo è dunque ufficialmente il candidato per la Spd alle elezioni politiche in Germania e quindi il rivale di Angela Merkel per la cancelleria tedesca. "Renderemo queste elezioni molto interessanti", ha detto dopo essere stato nominato leader dei Socialisti tedeschi all'unanimità. La sua candidatura ha fatto rialzare le posizioni del partito e a questo punto l'esito del voto non è affatto scontato: si prevede anzi un possibile testa a testa con la Cdu della cancelliera.



"Fateci rendere il nostro Paese più bello", ha dichiarato Schulz, accolto da un lungo applauso nel quartier generale Spd a Berlino. Gli ultimi sondaggi pubblicati dalla Zdf mostrano che le preferenze per la Spd sono cresciute dal 20 al 24%, mentre il blocco Cdu/Csu, che appoggia l'attuale cancelliera, resta al 36%.