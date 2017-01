Germania, Schulz rinuncia a sfidare la Merkel alle elezioni

Tutti i sondaggi indicano che al momento Martin Schulz avrebbe chance migliori di competere con Merkel, ma al voto mancano ancora 9 mesi e comunque la decisione spetta al presidente del partito. Il sondaggio più recente, di due giorni fa, dell'istituto Forsa indicava in 39 punti (52 a 13) il vantaggio della Merkel su Gabriel in un ipotetico duello diretto.



Il vicepresidente dell'Spd, Ralf Stegner, ha negato che la decisione sulla candidatura sia stata già presa, come scritto da Spiegel, e ha ribadito che il partito la comunicherà come previsto a gennaio.