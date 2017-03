Germania, Schulz eletto presidente dei socialdemocratici con il 100% voti

E' la prima volta che un candidato alla guida dell'Spd ottiene un simile risultato: pur accreditato alla vigilia di oltre il 90% delle preferenze, Schulz battuto il record storico di 99,71% ottenuto nel 1948 da Kurt Schumacher. "Da adesso ha inizio la lotta per diventare il primo partito e conquistare la cancelleria: diventerò cancelliere", ha promesso il 61enne Schulz, che anche ha ribadito il suo impegno per una "svolta a sinistra" che restituisca un'identità al partito, attualmente parte di una Grosse Koalition con i cristiano-democratici di Angela Merkel.



Schulz - che i sondaggi danno attualmente testa testa con Merkel, un risultato impensabile solo fino a pochi mesi fa - non ha però presentato le basi programmatiche per un possibile futuro governo, rimandando la questione ad un ulteriore congresso che si dovrebbe svolgere a giugno.



"Bisogna dire a Erdogan che così non va" - "Il governo tedesco deve avere un atteggiamento chiaro con la Turchia di Erdogan", ha detto Schulz poco prima della sua elezione. "Bisogna dire chiaramente a Erdogan che così non va. E la sua strategia prima o poi fallirà", ha aggiunto.