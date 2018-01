Germania, Schulz: "Al via i negoziati per la Grande Coalizione"

Prenderanno il via oggi a Berlino i colloqui trilaterali per formare un governo di Grande Coalizione in Germania. Lo ha annunciato il leader dei socialdemocratici Martin Schulz, che incontrerà la cancelliera Angela Merkel e il leader dei cristiano-sociali bavaresi, Horst Seehofer. Schulz ha detto di "affrontare questi incontri con ottimismo" ma anche "con forte determinazione" per arrivare a un'alleanza che abbia "contenuti socialdemocratici".