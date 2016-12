Germania, rogo in casa accoglienza rifugiati: ipotesi xenofobia

Un incendio è divampato nella notte in una casa d'accoglienza per rifugiati a Gossweinstein, nel sud della Germania. La polizia non esclude si sia trattato di un rogo doloso appiccato per motivi xenofobi. La struttura è un vecchio hotel in cui attualmente vivono otto rifugiati, che sono stati portati in ospedale. L'incendio ha provocato un danno di 100mila euro.